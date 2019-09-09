OGM projesine uluslararası ödül
- Orman Genel Müdürlüğünün Elazığ, Bingöl ve Muş'ta yürüttüğü Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi IFAD'dan ödül aldı
ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Elazığ, Bingöl ve Muş'ta yürüttüğü Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunun (IFAD) 2019 Yılı Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne layık görüldü.
OGM'den yapılan açıklamaya göre, tabii kaynakların rehabilitasyonu ve gelir getirici faaliyetlerle hayat şartlarının iyileştirilmesini hedefleyen MNHRP, hem Türkiye hem de IFAD projeleri arasında bir model olarak kabul ediliyor.
IFAD tarafından finansa edilen proje, 30 ülkede yürütülen 41 proje arasından "2019 Yılı Cinsiyet Eşitliği Ödülü"ne layık görüldü.
- 18 milyon fidan toprakla buluşturuldu
2013'te başlayan proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle tabii kaynakların korunması ve iyileştirilmesiyle toprak erozyonu önlenirken bitki örtüsünde artış gözlendi. Bu kapsamda bugüne kadar 26 bin 128 hektar alanda çalışma yapılarak 18 milyon fidan toprakla buluşturuldu.
Başlangıçta 2013-2019 yıllarında uygulanması planlanan proje, gösterilen yüksek başarı sayesinde ilave bütçeyle 2 yıl daha uzatıldı. Proje kapsamında bu zamana kadar toplam 114 milyon lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla Elazığ, Bingöl ve Muş'taki 28 mikro havzada, 199 köyde yaşayan 15 bin 538 haneye ulaşılarak, yaklaşık 85 bin kişiye fayda sağlandı.
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