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Öğretmenlere okula merhaba harçlığı! Kamu işçisine Eğitim Yardımı!

Öğretmenlere okula merhaba harçlığı! Kamu işçisine Eğitim Yardımı!

Ekonomi 18.08.2019, 18:23 18.08.2019, 19:15 Emir Yılmaz
Öğretmenlere okula merhaba harçlığı! Kamu işçisine Eğitim Yardımı!
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Öğretmenlere okula merhaba harçlığı!

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan kamu ve özel okullarda görevli öğretmenlere 1.171 TL öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ödemeyi her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Okullar açılmadan önce yapılacak ödeme, öğretmen başına net bin 171 lira olacak. 

ÖDEME SÖZLEŞME GEREĞİ VERİLİYOR

Yapılacak ödemenin tutarı, 2017 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2018- 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren 4. Dönem Toplu Sözleşme'de belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı bin 180 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 171 lira olacak. 

KAMU İŞÇİSİNE EĞİTİM YARDIMI

Bu arada kamu sektöründe çalışan taşeron işçilere ise çocukları için eğitim desteği Eylül ayında yapılacak.

Kamu İşçileri Ne Kadar Öğrenim Yardımı Alacak sorusu şöyle cevaplanabilinir. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 lira alan taşeron işçilere, ilkokulda okuyan çocuk için 100, ortaokullar için 110, lise için 120, üniversite için 140 lira verilecek

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