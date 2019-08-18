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Öğretmenlere okula merhaba harçlığı! Kamu işçisine Eğitim Yardımı!
Öğretmenlere okula merhaba harçlığı! Kamu işçisine Eğitim Yardımı!
Ekonomi 18.08.2019, 18:23 18.08.2019, 19:15 Emir Yılmaz
Öğretmenlere okula merhaba harçlığı!
Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan kamu ve özel okullarda görevli öğretmenlere 1.171 TL öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ödemeyi her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Okullar açılmadan önce yapılacak ödeme, öğretmen başına net bin 171 lira olacak.
ÖDEME SÖZLEŞME GEREĞİ VERİLİYOR
KAMU İŞÇİSİNE EĞİTİM YARDIMI
Bu arada kamu sektöründe çalışan taşeron işçilere ise çocukları için eğitim desteği Eylül ayında yapılacak.
Kamu İşçileri Ne Kadar Öğrenim Yardımı Alacak sorusu şöyle cevaplanabilinir. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 lira alan taşeron işçilere, ilkokulda okuyan çocuk için 100, ortaokullar için 110, lise için 120, üniversite için 140 lira verilecek
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