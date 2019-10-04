Okul alışverişinin %57’si mobil cihazdan!

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico, milyonlarca öğrencinin okula başladığı, okul hazırlıklarının hız kazandığı “okula dönüş” döneminde gerçekleşen okul alışverişine yönelik istatistikleri açıkladı.

iyzico verilerine göre yapılan analizde 19 Ağustos 2019 - 22 Eylül 2019 okula dönüş dönemindeki alışveriş trendleri incelendi.Tüketicinin satın alma araç ve yöntemleri, satın alma kararında etkili figür ve satın alma oranının bölgelere göre dağılımı konusunda ortaya çıkan istatistiki veri, eğitim&kırtasiye kategorisindeki alışveriş tutarı ortalamasında ciddi artış olduğunu belirledi. Açıklanan istatistikler arasında, alışverişlerin çoğunlukla mobil cihazlar aracılığıyla yapıldığı bilgisi dikkat çekiyor.

Kadın tüketici sayısı arttı

Okula dönüş döneminde eğitim&kırtasiye kategorisinde 2018’e göre alışveriş yapan erkek tüketici sayısı 2 kat, kadın tüketici sayısı 3 kat artış gösterdi. iyzico’nun verilerine göre kadınlar erkeklere oranla %28 daha fazla kırtasiye alışverişi yaptı.

Kırtasiye alışverişlerinde mobil cihaz üstünlüğü

Kadınların kırtasiye alışverişlerinde en etkili figür olmasındaki sebep, kadınların alışverişte daha hızlı karar verebilmesi olarak belirlendi. İstatistiklere göre kadınlar okul alışverişinin %57’sini mobil cihazlardan gerçekleştirdi. Buna göre mobil cihazlardan yapılan online alışveriş geçen yıla oranla %15 artış gösterdi.

Yüksek tutarlı alışverişler bilgisayardan yapıldı

Bununla birlikte yüksek tutarlı online alışveriş işlemleri hâlâ bilgisayar üzerinden yapılıyor. Öyle ki, istatistiklere göre mobil cihazlardan yapılan alışverişlerin ortalama sepet tutarı 100 TL'yi aşmazken, bilgisayar aracılığıyla yapılan online alışverişlerin ortalaması 200 TL'yi aşıyor.

Alışveriş için öğleden sonra saatleri tercih edildi

iyzico’nun belirlediği istatistiklere göre, mobil cihazlardan yapılan alışverişler için saat 20.00’den sonraki saatler tercih edildi. Mobil cihazlardan yapılan alışverişlerin %20’si akşam 21.00-24.00 saatleri arasında yapıldı. Bilgisayarlardan yapılan online alışverişler ise çoğunlukla 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kadınların alışveriş için tercih ettiği saat aralığı 21.00-22.00 iken, erkeklerin tercih ettiği saat aralığı 14.00-15.00 olarak belirlendi. 2018’e göre tüketiciler, kırtasiye alışverişi için geç saatleri tercih etti.

Kırtasiye alışverişinde birincilik Akdeniz Bölgesi’nin

Okula dönüş döneminde daha fazla kırtasiye alışverişi yapılan iller Muğla, İzmir, Iğdır, Siirt ve Mardin oldu. Eğitim alanında en çok alışveriş yapılan 10 şehrin 4’ü Akdeniz Bölgesi’nden. Eğitim için en çok alışveriş yapılan diğer illerin bulunduğu bölgeler Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi oldu.