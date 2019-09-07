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Ormanlar "terminatör böceklere" emanet

- Orman Genel Müdürlüğü zararlı organizmalarla biyolojik mücadele kapsamında bugüne kadar laboratuvar ortamında ürettiği yaklaşık 14,5 milyon faydalı ve yırtıcı böceği ormanlara bıraktı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettik, bunun yerine biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdik”

Ekonomi 07.09.2019, 11:06
Ormanlar
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ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) zararlı organizmalarla biyolojik mücadele kapsamında bugüne kadar laboratuvar ortamında üretilen 14,5 milyon faydalı ve yırtıcı böcek ormanlara bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, biyolojik mücadele kapsamında OGM, yurt genelinde 45 laboratuvarda 4 farklı tür faydalı böcek üreterek ormanlara bırakıyor.

Bu yıl 500 bin adet yırtıcı böcek üretimi programlandı. Şu ana kadar 540 bin 397 yırtıcı böcek ormanlara bırakıldı. Bugüne kadar ormanlara bırakılan "terminatör böcek" sayısı ise 14,5 milyona ulaştı.

Zararlı böceklerle beslenen kuşların yuvalanması için OGM tarafından her yıl 50 bin adet kuş yuvası ağaçlara asılıyor. Zararlı böceklerle mücadele kapsamında karınca yuva nakilleri yapılıyor, feromon tuzaklarıyla da her yıl ortalama 150 milyonun üzerinde zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor.

- Biyolojik mücadeleye ağırlık verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini, bunun yerine biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirterek, “Bu çerçevede her yıl ortalama 200 bin ile 250 bin hektar ormanlık alanda zararlı organizmalara karşı mücadele yapıyoruz. Biyolojik kökenli ilaçların tercih edildiği kimyasal mücadelenin oranını yüzde 1 civarına düşürdük. Mücadelenin yüzde 99’u biyolojik, biyoteknik ve mekanik olarak yapılıyor.” ifadesini kullandı.

Ormanların sağlık durumunun devamlı takip edildiğini ve zararlı organizmalara karşı doğaya uygun orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadelede, üniversiteler ve araştırma kurumları ile koordineli çalıştıklarını aktaran Pakdemirli, yurt dışı kaynaklı zararlı organizmaların da ülkeye girerek ormanlarda tahribat oluşturmaması için orman bitkilerinin ithalatından kaynaklanan zararlı organizma girişini engellemek için sınır kontrol noktalarında denetimler yapıldığını kaydetti.

#aydalı ve yırtıcı böcek #OGM #Orman Genel Müdürlüğü #Tarım ve Orman Bakanlığı
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