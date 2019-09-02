Ostim Teknopark ile Antalya OSB'den işbirliği...

Ostim Teknopark A.Ş. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı.

OSTİM Yönetim Binası'nda bağıtlanan protokolü; Antalya OSB ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı.

Törene Bahar ve Aydın’ın yanı sıra OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergin Civan, Antalya OSB Bölge Müdürü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Metin, OSTİM OSB Bölge Müdürü ve Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay ve Ostim Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar katıldı.

Protokolle; iki şirket iş birliği içerisinde bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek. Ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre taraflar arasında karşılaştırma yapılabilecek ve örnek uygulamalar yerinde incelenebilecek. Ortak proje başvurusuna da yer veren protokol, ihtiyaç olması halinde diğer tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı sağlıyor. Ostim Teknopark A.Ş. ve Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş.; üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli etkinlik faaliyetlerini de ortak olarak düzenleyebilecek.

“ANTALYA OSB’YE AÇIK ÇEK VERİYORUZ”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin, ülkemizin çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Antalya OSB’nin farklı ve yenilikçi çalışmaları olduğunu hatırlatan Aydın, “Birkaç defa da organizasyonlarına katıldık. Dolayısıyla da onların dinamizminin de farkındayız. İki OSB’nin birbirinden çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar Başkanımızın da enerjisi, dinamizmi inşallah güzel şeyler yapmamıza vesile olur. OSTİM aynı zamanda Antalya OSB’nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz Başkanımıza. Yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emirlerindeyiz. Bu iş birliğimizin de kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“OSB’LER SANAYİNİN LOKOMOTİF GÜCÜ”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, temel amaçlarının ülke kalkınması olduğunu bildirdi. Bahar, “Belli bir konuda bir OSB’miz önde olurken başka bir konuda diğer OSB’miz kendisini geliştirmiş oluyor. Asıl bizim ihtiyacımız olan bu etkileşim.” dedi.

OSTİM’e çok hayırlı bir iş için geldiklerini kaydeden Bahar şu görüşleri paylaştı: “Orhan Aydın Başkanımızdan aldığımız teveccühle bu gündemi yerine getiriyoruz. Antalya OSB’de kuracağımız teknopark konusunda OSTİM ile bir mentör-menti protokolü imzaladık. OSB’lerimiz zaten Türkiye’de çok öne çıkmış kurumlar. Kanunuyla, yapılarıyla, iştigalleriyle Türkiye’nin lokomotif bir gücü sanayi konusunda. Bu önderlik devam edecek. Şimdi bunu Ar-Ge’ye, inovasyona taşımaya çalışıyoruz. OSTİM’le de yapmaya çalıştığımız şeyin anlamı budur. Bu itibarla da burada karşılaştığımız sıcak ortam bize daha büyük cesaret veriyor bu konuda. Onun için teşekkür ediyoruz Orhan Başkanımıza ve ekibine. Bunu daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuklar daha sonra Ostim Teknopark'ın Turuncu, Bronz ve Turkuaz Binalarında incelemelerde bulundu, OSTİM Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Hakkında

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak amacıyla Ekim 2017’de Mentör-Mentee Eşleştirme Programı’nı başlattı. Program, Olgun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Mentör) yeni kurulan ve/veya gelişmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (Mentee) bilgi ve tecrübe aktarımını ve teknoparklar arasında bilgi transferini hızlandırmak amacıyla oluşturulan bir mentörlük mekanizması. Program kapsamında Ostim Teknopark; Mentee AOSB Teknopark’ın Mentoru olarak eşleştirildi.