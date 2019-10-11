Otomobil almak isteyenlere müjde! QNB Finansbank'dan taşıt kredisi indirimi

QNB Finansbank’ın en çok tercih edilen kredilerinden biri olan taşıt kredisi, avantajlı faiz oranları ve yüksek vade seçenekleriyle sunulmaktadır. QNB Finansbank standart taşıt kredisi ile hayalini kurduğunuz araca kısa sürede ulaşabilirsiniz. QNB Finansbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında, satın almak istediğiniz araç, QNB Finansbank tarafından kapınıza kadar getirilmektedir.

QNB Finansbank taşıt kredisi tarafından sunulan avantajlı seçenekler, 0 km araçlar ve 8 yaşına kadar olan ikinci el araçlarda geçerlidir. Satın almak istediğiniz aracın özelliklerin ve kredi türüne göre size en uygun geri ödeme seçenekleri sunulur. QNB Finansbank taşıt kredisi hem binek araçlar hem de ticari araçlar satın alınabilir. İstediğiniz marka ve model aracı avantajlı faiz fırsatlarıyla hemen satın alabilirsiniz.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Detayları

QNB Finansbank araç kredisi kampanyası ile avantajlı ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Standart taşıt kredisi kampanyası kapsamında tüm marka ve model araçlar için geçerli kampanya dahilinde, 48 aya kadar seçenekleri sunulmaktadır. QNB Finansbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında %1,45’den başlayan faiz oranlarıyla yararlanabilirsiniz.

QNB Finansbank standart taşıt kredisi kampanyasının özellikleri:

48 aya kadar vade seçeneği.

Kredi faiz oranları ve vadesi üzerinden, kredi masraflarını taksitlendirme seçeneği.

Kişiye özel ödeme planı oluşturma imkanı.

Sabit veya esnek kredi avantajı.

Düşük faiz oranları.

Olarak belirlenmiştir. QNB Finansbank tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyası kapsamında kredi özellikleri ve oranları değişiklik göstermektedir. QNB Finansbank taşıt kredilerinden yararlanmak için en yakın QNB Finansbank şubesine başvurularınızı iletebilirsiniz.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Kampanya Koşulları

QNB Finansbank taşıt kredisi kampanyasından yararlanmak için banka tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. Kredi özellikleri kapsamında belirlenen kredi koşulları ile avantajlı bir şekilde istediğiniz aracı satın alabilirsiniz. QNB Finansbank taşıt kredisi kampanya koşulları:

Hafif ticari ve binek araçlarda kullanılabilir.

0 – 5 yaş arası araçlar için 48 ay vade, 6 – 8 yaş arası araçlarda araç yaşı ve vade toplamının 10 yılı aşmayacak şekilde oluşturulur.

Araç değerinin 120 bin TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120 bin TL ve üzeri için %50’si kadar taşıt kredisi desteği verilir.

İkinci el araç alımları için fatura tutarı yerine araç kasko değeri dikkate alınır.

QNB Finansbank şubeleri üzerinden kredi detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. Geri ödeme seçenekleri ve avantajlı faiz oranları sayesinde QNB Finansbank taşıt kredisi kampanyasından dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Sıfır ve ikinci el araç alımları için kampanya kapsamında farklı oranlar ve şartlar uygulanabilir.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Başvurusu

Haylini kurduğunuz aracı avantajlı geri ödeme seçenekleriyle satın almak için QNB Finansbank araç kredilerinden yararlanabilirsiniz. Başvurularınızın banka tarafından değerlendirilmeye alınması için istenen belgeleri bankaya teslim etmeniz gerekmektedir. QNB Finansbank şubeleri üzerinden yapacağınız başvurularınız sırasında banka tarafından talep edilen başlıca belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

0 araçlar için aracın proforma faturası, 2. El araçlar için ruhsat ve satış sözleşmesi fotokopisi,

Adres teyit belgesi,

Gelir durumunu gösteren belge,

Kredi başvuru formu,

Olarak belirlenmiştir. QNB Finansbank tarafından sunulan taşıt kredileri kapsamında sıfır ve ikinci el araçlar için farklı şartlar ve oranlar belirlenmiştir. Satın alınmak istenen aracın özellikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda uygun bir ödeme planı banka tarafından oluşturulmaktadır.