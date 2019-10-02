Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül’de daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı dokuz aylık dönemde yüzde 39 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki

yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalarak 281 bin 309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463 bin 456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 36,92 oranında azalarak 228 bin 628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362 bin 465 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 47,84 azalarak 52 bin 681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100 bin 991 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI 2019 EYLÜL AYINDA YÜZDE 82 ARTTI

2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41 bin 992 adet oldu. 23 bin 28 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 82,35 oranında arttı. 2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Geçen sene 17 bin 595 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre yüzde 23,03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 433 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33,2 azalış izlendi. 2019 yılı Eylül ayı sonunda 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38,15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,81’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,80’e ulaştı. 2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,3’ü vergi oranları düşük olan A,

B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,9 pay alan C (141 bin 629 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51,2 pay, 117 bin 104 adet) oldu.

2019 yılı Eylül ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,45 pay ile van (37 bin 638 adet), ardından yüzde 12,41 pay ile kamyonet (6 bin 540 adet) ve yüzde 8,47 pay ile minibüs (4 bin 461 adet) ve yüzde 7,67 pay ile pick-up (4 bin 42 adet) yer aldı.

(İHA)