Palandöken'den YEP değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf camiası olarak Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

YEP hedeflerinden olan "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anayasaya uygun olduğunu" ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf camiası olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödemesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir."

YEP kapsamındaki enflasyon hedeflerine de değinen Palandöken, "Hedeflenen oranlar tutturulabilirse, 2022'de Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkarak gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak YEP'e desteğimiz ve güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.