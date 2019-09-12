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Palandöken: “Faiz indirim kararı piyasaları olumlu etkileyecek”

Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın 325 baz faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını ve enflasyonun daha da aşağı düşeceğini belirtti.

Ekonomi 12.09.2019, 16:59 12.09.2019, 17:04
Palandöken: “Faiz indirim kararı piyasaları olumlu etkileyecek”

Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Pendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın 325 baz faiz indirim kararının piyasaları rahatlatacağını ve enflasyonun daha da aşağı düşeceğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, “Merkez Bankasının faiz indirim kararı piyasalara olumlu yansıyacaktır. Aynı zamanda faiz indirimi beraberinde enflasyonu da düşürecektir. Böylece hem vatandaş hem de piyasalar rahatlayacaktır. Bununla birlikte petrolde de indirime gidilirse ekonomide önemli bir rahatlama olacaktır” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi #faiz indirimi #merkez bankası #Pendevi Palandöken #Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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