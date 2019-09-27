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Paraya Para Demiyor! 10.000 TL Kazanırken Bu Meyve Sayesinde 8 Katını Kazanmaya Başladı!

Mersin'de 2 dönümlük arazisinde sebze ve meyve yetiştiricliği yaparak yıllık olarak 9-10.000 TL kazanç elde eden üretici Arif Doğan, ejder meyvesi sayesinde yıllık kazancını 80.000 TL'nin üzerine taşıdı.

Ekonomi 27.09.2019, 12:06 Billdrt
Paraya Para Demiyor! 10.000 TL Kazanırken Bu Meyve Sayesinde 8 Katını Kazanmaya Başladı!

Mersin'de sebzeye alternatif olarak ejder meyvesi yetiştiricliğine başlayan üretici, otellerden aldığı talepleri bile zor karşıladığını siparişlere yetişemediğini ifade etti. Üretici Arif Doğan, daha önce sebze yetiştiricliği yaparak toplam 2 dönümlük arazisinden yıllık maksimum 10.000 TL kazanç sağladığnı fakat ejder meyvesiyle tanıştığından beri bir dönüm arazisinden kazancının yıllık 40.000 TL'yi aştığını, 2 dönümden ise 80.000 TL'dne fazla gelir elde ettiğini açıkladı.

Erdemli ilçesi Karakeşli Mahallesi'nde ejder meyvesi yetişriciliği yapan Arif Doğan, daha önceleri sebze yetiştirdiğini fakat bunun beklenen kazanç tutarının altında kaldığını, daha kazançlı bir üretim için araştırma yaparak ejder meyvesini gördüğünü; üretiminin nasıl yapılacağını ve bakımlarının nasıl olduğunu araştırdığını, ilk olarak evin damında ürettiğini ve ardından çoğalttığını ifade etti.

Üretimi genişletmek için ilk olarak bir dönümlük sera hazırladığını ifade eden Doğan, bur bir dönümden sonra 4 ve 5 dönüm büyüklüğe sahip arazileri olduğunu ve yavaş yavaş üretimi artıracağını anlattı. 

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