Pavotek ile İTÜ "Chip ve Siber Güvenlik Laboratuvarı" kuruyor
- İş birliği sayesinde İTÜ'de konularında uzman mühendis, yüksek mühendis, doktora seviyesinde personelin seçilmesi, yetiştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sağlanacak
İSTANBUL - Elektronik tasarım firması Pavotek ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle "Chip Tasarımı ve Siber Güvenlik Donanım Altyapı Laboratuvarı" kurulacak.
Pavotek'in açıklamasına göre, 16 yıllık bilgi birikimi, tecrübesi ve yetkin 160 Ar-Ge mühendisiyle üniversite-sanayi iş birliğinde ileri bir model oluşturma girişimiyle yer alan şirket, çok sayıdaki Ar-Ge projesinde akademik kadro ile sıkı ilişkiler geliştiriyor ve aktif projeleriyle süreci etkin bir şekilde ilerletiyor.
İş birliği sayesinde üniversitede konularında uzman mühendis, yüksek mühendis, doktora seviyesinde personelin seçilmesi, yetiştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sağlanacak. Şirket, sahip olduğu gömülü yazılım yetkinliği başta olmak üzere tasarım tecrübesini İTÜ ile yaptığı uzun dönemli Ar-Ge ve iş birliği anlaşmasıyla ileriye götürerek "Chip Tasarımı ve Siber Güvenlik Donanım Altyapı Laboratuvarı"nın temellerini attı.
Daha yetkin ve güncel gelişmeleri yakından takip eden öğrencilerin yetişmesine destek olma konusunda önemli bir işlev üslenecek ve İTÜ'de kurulacak laboratuvar; lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öğrencilerin ve akademik kadronun hizmetinde olacak.
Pavotek, PavoAkademi ile laboratuvar çalışmalarına ek olarak uzman mühendis kadrosuyla elektronik bazlı farklı alanlarda iş başı eğitimler organize etme fırsatı sunacak. Laboratuvarın kuruluşuyla Ar-Ge faaliyetlerine ilk aşamada katma değerli iki proje ile başlayacak Pavotek, "firewall ASIC" ve "switching fabric SOC" tasarımlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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