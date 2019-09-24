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Pegasus, 2019 Avrupa İş Ödülleri'nde “ulusal kazanan“ seçildi

Pegasus bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri kapsamında 150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü kategorisinde ulusal kazanan oldu

Ekonomi 24.09.2019, 10:05 24.09.2019, 10:16
Pegasus, 2019 Avrupa İş Ödülleri'nde “ulusal kazanan“ seçildi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, dünyanın en büyük iş yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında ulusal kazanan olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirketin aralarında iş liderleri, politikacılar ve akademisyenlerin de olduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada ulusal kazanan seçilen Pegasus, yarışmanın son aşamasında Türkiye'yi temsil eden şirketler arasında yer alıyor.

Pegasus yetkilileri, son jüri değerlendirme turunu tamamlamak ve genel kategori kazananlarının açıklanacağı gala seremonisine katılmak üzere 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Varşova şehrinde olacak.

Pegasus, dünyanın en büyük iş yarışmalarından biri olan ve bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında 150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü kategorisinde ulusal kazanan olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık şu ifadeleri kullandı:

"Pegasus Hava Yolları olarak 2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm çerçevesinde internet sitemizden operasyonel süreçlerimize kadar birçok alanda dijital çözümler ürettik. Bu yepyeni ve teknolojik bakış açısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, tüm dünyada en prestijli iş ödülleri arasında yer alan bir yarışmada özellikle dijital teknoloji alanında ulusal kazanan seçilmek bizim için çok anlamlı. 3-4 Aralık tarihlerinde Varşova'da yarışmanın son jüri değerlendirme turu gerçekleştirilecek. Biz de ülkemizi gururla temsil edeceğiz."

#2019 Avrupa İş Ödülleri #Pegasus #ekonomi #Pegasus Hava Yolları
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