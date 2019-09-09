Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi ikinci yılında
-Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi 2. yılına başlıyor
İSTANBUL(AA) - Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi 2. yılında da devam ediyor.
Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında ilk yıldan farklı olarak bu yıl kısa listeye giren 40 projenin temsilcileriyle özel bir etkinlikte bir araya gelinecek. İstanbul’da düzenlenecek Proje Günü’nde gençler; Pegasus, STDV ve TOG yöneticileriyle yüz yüze tanışma ve projelerini birlikte geliştirme fırsatı bulacak.
Proje Günü’nde geliştirilen projeler arasından 20 proje, teknik değerlendirmelerin ardından Yarınlara Uçuyoruz Değerlendirme Kurulu tarafından 2020 yılında uygulanmak üzere seçilecek. Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin 2. yılında hayata geçirilecek toplam 20 projenin uygulaması için gençlere proje başına 5.000 TL tutarında fon sağlanacak.
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|1. Ümraniye
|3
|9
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|6
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|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
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|4
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|3
|4
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|3
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|3
|3
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|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
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|1
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|3
|1
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|3
|-5
|Takımlar
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|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
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|4
|8
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|4
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|5. Arsenal
|4
|7
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|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
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|5
|9. Tottenham
|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
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|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
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|5
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|5
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|4
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|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
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|4
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|4
|14. Mallorca
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|3
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|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
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|3
|0