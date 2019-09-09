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Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi ikinci yılında

-Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi 2. yılına başlıyor

Ekonomi 09.09.2019, 14:44
Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi ikinci yılında
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İSTANBUL(AA) - Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi 2. yılında da devam ediyor.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında başvurular, 9 Ekim 2019 tarihine kadar www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında ilk yıldan farklı olarak bu yıl kısa listeye giren 40 projenin temsilcileriyle özel bir etkinlikte bir araya gelinecek. İstanbul’da düzenlenecek Proje Günü’nde gençler; Pegasus, STDV ve TOG yöneticileriyle yüz yüze tanışma ve projelerini birlikte geliştirme fırsatı bulacak.

Proje Günü’nde geliştirilen projeler arasından 20 proje, teknik değerlendirmelerin ardından Yarınlara Uçuyoruz Değerlendirme Kurulu tarafından 2020 yılında uygulanmak üzere seçilecek. Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin 2. yılında hayata geçirilecek toplam 20 projenin uygulaması için gençlere proje başına 5.000 TL tutarında fon sağlanacak.

#Pegasus #Yarınlara Uçuyoruz Projesi
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