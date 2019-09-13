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Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı

- Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel:- "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz"

Ekonomi 13.09.2019, 16:36 13.09.2019, 19:23
Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı
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İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz." dedi.

Sinan Öncel, yaptığı açıklamada Merkez Bankasının son iki ayda faiz oranlarında 7,5 puan indirime gitmesini memnuniyetle karşıladıkların belirtti.

Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim beklediklerini ifade eden Öncel, kredi kartı erken ödeme komisyonunun perakendeci için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturduğunun altını çizdi.

Öncel, Merkez Bankasının son iki ayda yaptığı 7,5 puanlık faiz indiriminin bankaların uyguladığı kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına yansıtıldığının söylenemeyeceğini bildirdi.

Perakende firmalarının ağırlıklı bölümünün vergi ve faiz öncesi karının yüzde 10'u geçmediğini ifade eden Öncel, "Zaten çok düşük karlılıkla çalışıyoruz ve ciromuzun yüzde 1'ini, başka bir değişle karımızın yüzde 10'unu kredi kartı komisyonu olarak bankalara veriyoruz. Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz. Sorunun adil ticaret ilkesi çerçevesinde çözümlenmesini istiyoruz. Erken ödeme komisyonlarındaki faiz indiriminin yanı sıra kredi kartı hizmet komisyonlarına sınırlama getirilmesi için Merkez Bankası ve diğer ilgili kurumlar nezdinde başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#TCMB #Sinan Öncel #perakende sektörü #Kredi kartı #BMD
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