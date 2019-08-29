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Petrol devlerinin geliri yılın ilk yarısında azaldı

- Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol şirketinin toplam geliri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 789,4 milyar dolara düştü - Söz konusu firmaların net karı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 11,5 düşüşle 47 milyar dolara geriledi - Bu yılın ilk yarısında en yüksek net kar ve geliri yakalayan petrol şirketi Royal Dutch Shell oldu

Ekonomi 29.08.2019, 09:06 29.08.2019, 12:42
Petrol devlerinin geliri yılın ilk yarısında azaldı

ANKARA (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol şirketinin bu yılın ilk yarısındaki toplam geliri ve net karı geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde ABD'li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam geliri yüzde 3,5 düşüşle 789,4 milyar dolara geriledi. Bu firmalar geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 818,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Söz konusu şirketlerin toplam net karı ise bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11,5 azalışla 47 milyar dolara geriledi. Geçen yılın ilk yarısında bu miktar 53,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

- Petrol fiyatları yüzde 6,5 düştü

Petrol devleri arasında bu yılın ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirket, 9 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Onu, 6,9 milyar dolarla Chevron ve 5,9 milyar dolarla Total izledi.

Bu dönemde en yüksek geliri yakalayan şirket de 177,5 milyar dolarla yine Shell oldu. Bu şirketi, 141,1 milyar dolar gelirle BP ve 132,7 milyar dolarla ExxonMobil izledi.

Petrol şirketlerinin toplam gelirler ve net karlarının söz konusu dönemde azalmasında, ham petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın ilk yarısında ortalama 70,6 dolar olurken, bu yılın aynı döneminde ise fiyatlar yüzde 6,5 azalışla 66 dolara geriledi.

Ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise küresel petrol arzındaki artış ve ABD-Çin ticaret geriliminin küresel petrol talebini azaltması etkili oldu.

#gelir #ham petrol #Net kar #petrol fiyatları #Royal Dutch Shell
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