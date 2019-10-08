Petrol Ofisi Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, Türkiye’de elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayan ilk ve tek organizasyon olan Türkiye Enerji Zirvesi’nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin demografik yapısı ve büyüme potansiyelinden kaynaklanan enerji kullanımı ve gelecek ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yürüten bin 500'ü aşkın ulusal ve uluslararası kamu kuruluşu, STK, özel sektör temsilcileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da zirvede bir araya geldi.

Enerjinin verimli kullanılması, kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin sağlanması gibi Türkiye’nin geleceği için önemli tüm konuların kapsamlı olarak ele alındığı 10’uncu Türkiye Enerji Zirvesi, ulusal ve uluslararası katılımcılar için yeni işbirliği olanaklarına ev sahipliği yaptı.

Zirve’nin ilk gününde “Yabancı Yatırımcıların Gözünden Türkiye Enerji Piyasası” başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Petrol Ofisi Direktörleri’nden Mehmet Abbasoğlu da “Türkiye ekonomisine yabancı yatırımcı gözünden bakış”, “Türkiye enerji sektöründeki yatırımlar ve yatırımcılar” ve “Türkiye enerji sektöründe yatırım nedenleri” gibi çeşitli başlıklarda sunumlar yaptı.

Katılım çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgi ile enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak adlandırılan 10’uncu Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu desteğiyle 7-8 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.