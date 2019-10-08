Petrol piyasaları için "kışın riskli" uyarısı
- Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Petrol piyasası şu anda istikrarlı. Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz"
MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarının istikrarlı bir durumda olduğunu belirterek, “Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz.” dedi.
Novak, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Süresi yıl sonunda sona erecek Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transit sözleşmesine değinen Novak, “Ukrayna ile mevcut sözleşmeyi 1 yıllığına uzatabiliriz. Gerekirse sözleşmedeki bazı şartları da değiştirebiliriz. Bunu teklif etmeye hazırız.” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın enerji konusunda Avrupa mevzuatını uygulamaya geçirmeye çalıştığını belirterek, "Eğer bunu yıl bitmeden başarabilirlerse, Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.
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