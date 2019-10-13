Peugeot Kampanya ve Fiyatlarını Keşfedin - Peugeot 5008 SUV Kampanyası
Peugeot 5008 SUV Kampanyası
Peugeot SUV 5008 model araçlarda geçerli olmak üzere, %0’dan başlayan faiz oranlarıyla sizde 2019 model bir Peugeot SUV sahibi olabilirsiniz. Peugeot SUV ailesinin en güçlü modellerinden biri olan 5008, ek avantajlar ve indirim fırsatlarıyla tüm Peugeot yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor. Eylül sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında ayrıca PSA Finans Kredi desteği sağlanmaktadır.
Peugeot SUV model araçlar arasında en sevilen modellerden biri olan Peugeot 5008, 40.000 TL kredi çözümleriyle sunulmaktadır. Yeni nesil Peugeot 5008 araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında sunulan araçların donanım seviyeleri ve diğer özelliklerine göre farklı oranlar uygulanabilmektedir. Full dijital gösterge paneli ve 7 koltuk kapasitesiyle SUV 5008 model araçları avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Peugeot SUV 5008 Kampanya Örnek Ödeme Tablosu
Peugeot SUV 5008 model araçlarda geçerli Eylül ayı kampanyası kapsamında belirlenen fiyatlar araç donanım seviyesine göre değişiklik göstermektedir. PSA Finans Kredilerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sağlanan kredilerinden %0 faiz avantajıyla yararlanabilirsiniz. Peugeot SUV ailesinin en geniş ve güçlü üyelerinden biri olan Peugeot SUV 5008 model araçlar için belirlenen örnek ödeme tablosu:
Gerçek Kişiler İçin:
- 40.000 TL Kredi Tutarı,
- 12 AY Vade,
- %0 Faiz Oranı,
- 3.333.33 TL Aylık Taksit Miktarı,
- 210 TL Tahsis Ücreti,
- %0,08 Aylık Maliyet Oranı,
- %0,97 Yıllık Maliyet Oranı,
Olarak hesaplanmıştır. Peugeot SUV 5008 model araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında hem gerçek hem de tüzel kişiler için avantajlı fiyatlar uygulanmaktadır. Peugeot SUV 5008 model araç için gerçek ve tüzel kişiler alımlarında oranlarda farklılık ortaya çıkabilir.
- 40.000 TL Kredi Tutarı,
- 12 Ay Vade,
- %0 Faiz Oranı,
- 3.333.33 TL Aylık Taksit Miktarı,
- 1.250 TL Tahsis Ücreti,
- %0,49 Aylık Maliyet Oranı,
- %5,90 Yıllık Maliyet Oranı,
Olarak hesaplanmıştır. Peugeot yetkili satıcıları üzerinden yapacağınız satın alımlar için firma tarafından ek avantajlar uygulanmaktadır. %0 faiz avantajıyla sunulan kredilerden yararlanarak Peugeot’un sevilen SUV modelini uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Peugeot SUV 5008 Teknik Özellikleri
Peugeot SUV 5008 model araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı donanım seviyelerde araç satışa sunulmaktadır. Peugeot avantajlarıyla birlikte sunulan kampanyadan %0’dan başlayan faiz oranlarıyla yararlanabilirsiniz. Peugeot SUV 5008 teknik özellikleri:
- Yeni nesil Peugeot I – Cockpit,
- Panoramik cam tavan,
- 7 koltuk kapasitesi,
- Maksimum Güç (hp/dd): 130 / 5500
- Hava soğutmalı disk frenler,
- Silindir Hacmi (cm³): 1.999
- Maksimum Tork (Nm/dd): 230 / 1750
Olarak dikkat çekmektedir. Peugeot SUV 5008 model araç teknik özellikleri ve avantajlı fiyatlarıyla tüm Peugeot yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. Peugeot SUV ailesine katılmak ve indirim fırsatlarından yararlanmak için Eylül sonuna kadar Peugeot yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.
Peugeot SUV 5008 Fiyat Listesi
Peugeot SUV 5008 araç kampanyası kapsamında sağlanan avantajlı kredi seçeneklerinin yanı sıra, Peugeot yetkili satıcıları tarafından ek indirim ve avantajlı seçenekler sunulmaktadır. 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak için acele edin. Peugeot SUV 5008 model araçlarda geçerli güncel fiyatlar:
- 5008 GT Line 1.6 PureTech – 312.000 TL
- 5008 Allure Selection 1.5 BlueHDi – 295.000 TL
- 5008 GT Line 1.5 BlueHDi – 312.000 TL
Olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında tercih edilecek otomobil için farklı ek seçenekler ve fiyat avantajları uygulanabilir. Peugeot SUV 5008 için farklı opsiyonlarda sunulmaktadır. Eylül sonuna kadar tüm Peugeot mağazaları üzerinden SUV 5008 model araçlardan avantajlı fiyatlarla yararlanabilirsiniz.
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