Peugeot'tan tüm modellerde faizsiz kredi kampanyası
- Peugeot 208, hurda indirimiyle 79 bin TL'den başlayan fiyatlar ve sıfır faizli kredi kampanyasıyla sunulurken, Peugeot SUV 2008'lerde 40 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası mevcut
İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını sağlamanın yanı sıra tüm modellerinde yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.
Peugeot Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, tüm binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde sunduğu rekabetçi finans kampanyaları ve ek fırsatlar için tüm müşterilerini Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.
Peugeot 208, hurda indirimiyle 79 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve sıfır faizli kredi kampanyasıyla sunulurken, Peugeot SUV 2008'lerde 40 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası alıcılarını bekliyor.
Peugeot 308'de 30 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası sunulurken, Peugeot 301'de hurda indirimiyle 77 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde sıfır faizli kredi kampanyası uygulanıyor.
Yeni Peugeot Rifter, 45 bin TL için 15 ay faizsiz kredi kampanyasıyla müşterilerini beklerken, Peugeot Boxer Minibüs, 90 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi kampanyasıyla satışa sunuluyor. Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 45 bin TL'ye kadar 15 ay faizsiz kredi kampanyası alıcıları bekliyor.
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