Peugeot'tan tüm modellerde geçerli "Fiks Menü Paketleri"
- Peugeot, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri'ni avantajlı fiyatlarla Peugeot kullanıcılarına sundu
İSTANBUL (AA) - Peugeot, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri'ni avantajlı fiyatlarla Peugeot kullanıcılarıyla buluşturdu.
Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül - 30 Kasım'da devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot üç yaş ve üstü Fiks Menü Paketlerinde ise yüzde 30 indirim sunuluyor.
Peugeot’ta, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor. Peugeot’da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da sunuluyor.
Fırsatı kaçırmamak ve aracı ilk günkü keyfiyle sürmeye devam etmek için Peugeot Bakım Kampanyasına dahil olan Peugeot Yetkili Satıcısında, Peugeot Fiks Menülerdeki indirimlerden faydalanılabiliyor.
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