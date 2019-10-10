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Piyasa güne artı rezervle başladı 10 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 19 milyar 797,7 milyon lira artı rezervle başladı. Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 614,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi 10.10.2019, 10:05 10.10.2019, 10:23
Piyasa güne artı rezervle başladı 10 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 19 milyar 797,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 614,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#TCMB #rezerv
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