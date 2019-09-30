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Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Ekonomi 30.09.2019, 10:09 30.09.2019, 10:29
Piyasa güne artı rezervle başladı
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İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 548,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#rezerv #TCMB
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