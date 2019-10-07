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Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı. Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 221,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi 07.10.2019, 10:02
Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 221,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

#rezerv #TCMB
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