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Piyasalarda gün ortası 08 Ekim 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalarak 101.396,91 puana geriledi.

Ekonomi 08.10.2019, 13:07 08.10.2019, 13:39
Piyasalarda gün ortası 08 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalarak 101.396,91 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.596,29 puan değer kaybetti. Dün,102.993,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 723,62 puan ve yüzde 0,70 azalışla 102.269,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.656,34 puanı, en yüksek 102.429,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 53'ü yükseldi, 351'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank , Halkbank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.501,35 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,44, bileşik getirisi yüzde 13,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0989, sterlin/dolar paritesi 1,2246, dolar/yen paritesi 107,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8250 liradan, avro 6,4040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.501,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,67 dolardan işlem görüyor.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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