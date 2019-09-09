Piyasalarda gün ortası - 09 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,43 artışla 100.403,77 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.416,29 puan değer kazandı. Cuma günü, 98.987,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 849,05 puan ve yüzde 0,86 artışla 99.836,53 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.836,53 puanı, en yüksek 100.496,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,94, teknoloji endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 321'i yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Pegasus oldu.

- Altının onsu 1.509,02 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,20, bileşik getirisi yüzde 15,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1039, sterlin/dolar paritesi 1,2350, dolar/yen paritesi 107,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7350 liradan, avro 6,3330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.509,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,35 dolardan işlem görüyor.