Piyasalarda gün ortası - 26 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 102.842,62 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 224,21 puan değer kazandı. Dün 102.618,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 295,12 puan ve yüzde 0,29 artışla 102.913,54 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.642,93 puanı, en yüksek 103.119,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.507,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0933, sterlin/dolar paritesi 1,2318, dolar/yen paritesi 107,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6760 liradan, avro 6,2120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.507,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,30 dolardan işlem görüyor.