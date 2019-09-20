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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si yükseldi, 106'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,2500 liradan işlem görüyor

Ekonomi 30.11.-0001, 00:00
Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,67 artışla 99.491,64 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 665,53 puan değer kazandı. Dün, 98.826,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 830,65 puan ve yüzde 0,84 artışla 99.656,76 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.464,38 puanı, en yüksek 99.955,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si yükseldi, 106'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Özderici GYO ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.538,96 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,32, bileşik getirisi yüzde 15,91 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2185, dolar/yen paritesi 106,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.538,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,71 dolardan işlem görüyor.

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Piyasalarda gün ortası
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