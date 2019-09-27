Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.211,83 puan artışla 105.152,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 270,72 puan ve yüzde 0,27 artarak 102.211,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.109,02 puan ve yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.211,07 puanı, en yüksek 105.242,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,15 değer kazancıyla 105.152,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 4,84, teknoloji endeksi yüzde 3,97, hizmetler endeksi yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.532,00 puan ve yüzde 3,59 artarak 130.830,80 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 313'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.492,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.492,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 271 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6552 lira, satışta 5,6778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6619 lira, satışta 5,6846 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,72'den, bileşik getirisi de yüzde 14,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0955, sterlin/dolar paritesi 1,2314, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,58 dolardan işlem görüyor.