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Piyasalarda gün sonu

- Borsa, yüzde 0,11 değer kaybederek 105.033,02 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 270 bin liraya geriledi

Ekonomi 30.09.2019, 18:18
Piyasalarda gün sonu
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 119,16 puan azalışla 105.033,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 548,13 puan ve yüzde 0,52 artarak 105.700,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.109,02 puan ve yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.971,68 puanı, en yüksek 105.834,02 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 105.033,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,74 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,36, hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,26 puan ve yüzde 0,21 azalarak 130.558,54 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 260'ı prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.474,05 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.474,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 270 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6397 lira, satışta 5,6623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6552 lira, satışta 5,6778 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2303, dolar/yen paritesi de 108,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,10 dolardan işlem görüyor.

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Piyasalarda gün sonu
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