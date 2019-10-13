Piyasalarda gün sonu
- Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.027,82 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalarak 282 bin 600 liraya geriledi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 247,43 puan artışla 99.027,82 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 225,12 puan ve yüzde 0,23 artarak 99.005,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.775,58 puanı, en yüksek 99.782,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanımıyla 99.027,82 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 296,83 puan ve yüzde 0,24 artarak 122.924,71 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 268'i prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Altının onsu 1.480,86 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.480,86 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 282 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8376 lira, satışta 5,8610 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8663 lira, satışta 5,8898 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,99'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1052, sterlin/dolar paritesi 1,2686, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,46 dolardan işlem görüyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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