Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.251,35 puan artışla 100.077,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 830,65 puan ve yüzde 0,84 artarak 99.656,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 665,53 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 99.491,64 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.288,92 puanı, en yüksek 100.240,99 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazanarak 100.077,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 2,51, hizmetler endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.430,39 puan ve yüzde 1,17 artarak 124.120,79 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 272'si prim yaptı, 104'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Özderici GMYO ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.545,78 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.545,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 280 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6616 lira, satışta 5,6843 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7686 lira, satışta 5,7917 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1032, sterlin/dolar paritesi 1,2194, dolar/yen paritesi de 106,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,78 dolardan işlem görüyor.