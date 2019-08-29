Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 810,13 puan artışla 96.718,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 221,35 puan ve yüzde 0,23 artarak 96.129,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 730,27 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 96.638,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.782,29 puanı, en yüksek 97.256,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazanarak 96.718,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,63 puan ve yüzde 0,64 artarak 119.871,67 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Pegasus ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.537,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.537,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 287 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8099 lira, satışta 5,8332 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7953 lira, satışta 5,8185 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1063, sterlin/dolar paritesi 1,2196, dolar/yen paritesi de 106,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,45 dolardan işlem görüyor.