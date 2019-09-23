Prim Borcunu Yapılandıranlara Devletten Büyük Kolaylık

Sigortaya olan prim borcunu yapılandırdıktan sonra ödemelerini aksatanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) büyük kolaylık yapılacak. Yapılandırma taksitlerini ödemeyi aksatan mükellefler cari ay için yaptıkları prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin aksattıkları yapılandırma taksitine mahsup edilmesini isteyebilecek.

Geçtiğimiz yıl Meclis'ten geçerek yasalaşan 6143 sayılı Kanun kapsamında prim borcunu yapılandıran mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icra edilen uygulamaya göre prim borçlarına 18 taksitle (36 ay) kadar ödeme imkanı sağlandı. Fakat prim borucunu ödemekle yükümlü mükelleflerin; ödemesi gereken ilk iki taksitini zamanında ödememesi ya da bir yıl boyunca ikiden fazla taksiti aksatmaları durumunda yapılandırma hakkını kaybedeceklerini vurgulandı.

Geçtiğimiz dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genel yazıda, genel müdürlüğe ulaşan bilgilerden, SGK'ya olan borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin çeşitli nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı ya da yapılandırmalarının bozulduğunu anlaşıldığı kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu işverenlerin yapılandırmalarını devamı hususunda talep etmeleri durumunda aynı ya da farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, "dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin" ödenmeyen ya da eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek işlem yapılmasının uygun görüldüğü açıklandı.

Hak Kaybı Yaşamamak İçin Koşullara Dikkat

Yapılandırma hakkında geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren genelgede, ödemesi aksatılan yapılandırma taksitine mahsup işlemin, yalnızca o aya ilişkin cari ödemeler ile yapılabilmesi mümkün kılınmıştı. Ancak yeni düzenleme ile birlikte dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin mahsup işlem yapılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan ve asgari ücret desteği başta olmak üzere pek çok teşvikten yararlanmanın ön şartı olarak, SGK'ya herhangi prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bununla birlikte yapılandırma hakkının düşmemesi için bir yıl içinde ikiden fazla cari ay prim ödemesinin de aksatılmadan zamanında ödenmesi şartı aranmaktadır.

Düzenlemeye göre aktarılacak cari primleri nedeniyle yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi halinde işverenlerce "zor durum" belgesi verilecek. Ayrıca cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde bu aylarda yararlanılan teşvikleri ile vari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş asgari ücret destekleri iptal edilecek. Cari ay primlerini yapılandırma taksitlerine mahsup etmek isteyen işverenler ise bu hususta bilgileri yetkili kurumlardan tahsis edebilecek.

Geçtiğimiz Dönemde Benzer Kolaylıklar Yapıldı

SGK prim borç yapılandırma yapan mükelleflere daha önceki dönemde de çeşitli kolaylıklar sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları 31 Ağustos ve 31 Ekim tarihlerine kadar ödemeyerek ya da eksik ödeme yaparak yapılandırması bozulanlara, ödemekle yükümlü oldukları bu tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme hakkı verildi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlara da gecikme faizi ve gecikme cezası olmaksızın borçlarını 28 Şubat tarihine kadar ödeme olanağı sağlanmış daha sonra bu süre de bir müddet daha uzatılmıştı.

SGK Prim Borçlarını Yapılandıranlar Sağlık Hizmeti Alabilecek Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını yapılandıran ve yapılandırma sonucu ödemeleri gereken taksiti aksatmayan BAĞKUR'lular SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkına sahip olmaktadır. Prim borcunu daha önce yapılandırmamış veya yapılandırdığı hiç ödeme yapmayarak ya da eksik ödeme yaparak yapılandırması bozulmuş olan BAĞKUR'lular ile Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanlar da 31 Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Fakat bu kişiler yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alma hakkına sahip olamayacaklar.

BAĞKUR ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanlar yalnızca Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri il devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden sağlık hizmeti alabilmektedir. Ancak bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel hastanelerde ve özel üniversitelere bağlı hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında, tedavi ve ilaç masraflarını kendileri ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden daha önce prim borcu yapılandırma yapıp bu ödemelerini çeşitli sebeplerle ödeyemeyen veya eksik ödeyen mükellefler mevcut durumda yaptıkları ödemelerin, dönem ya da taksit sayısı gözetilmeksizin aksattıkları yapılandırma taksitine mahsup edilmesini talep ederek bu kolaylıktan yararlanabilecektir.