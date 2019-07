PTT ve ETİ Maden Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı. Bakan Turhan, devletlerin kurum ve kuruluşlarının üzerinde ayakta durduğunu belirterek, iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olduğunu söyledi. Bakan Turhan şöyle konuştu:

"Alandaki, sahadaki boşluk görülmüş ve hemen güç birliğine gidilmiş. Bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağımızın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdumuzun dört bir yanına hizmet götüren Posta ve Telgraf Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, stratejik yeraltı kaynağımız bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin geleceğini aydınlatan, Ar-Ge çalışmalarıyla borun kullanım alanını genişleterek her geçen gün ekonomimize katma değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var."



Turhan, protokol sayesinde iki kuruluşun 14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceğini bildirerek, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlemelerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor. Anlaşmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inanıyorum" dedi.