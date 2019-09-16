QNB Finansbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

QNB Finansbank kredi kampanyaları devam ediyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredileri kapsamında 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. 60 ay vade seçenekleriyle sunulan QNB Finansbank ihtiyaç kredisi %1,29’da başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine finansman desteği sağlamaktadır. QNB Finansbank hızlı kredi başvuru kanalları kullanılarak, 3 ay ertelemeli Finansbank kredisini anında talep edebilirsiniz.

QNB Finansbank tarafından yapılan güncel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamından yararlanmak için aranan ilk şart, müşterilerin kredi skorudur. Müşteri skoruna göre bankadan talep edilebilecek en düşük faiz oranları kampanya kapsamında belirlenmiştir.

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Özellikleri Nelerdir?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunulmaktadır. 60 ay vade seçeneği ve %1,29’dan başlayan faiz oranlarıyla, kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması için QNB Finansbank avantajlı finansman desteği sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi QNB Finansbank özellikleri;

3 – 60 ay vade oranları uygulanır

%1,29 faiz oranı

%20,5356 yıllık maliyet oranı

35.000 TL’ye kadar finansman desteği

Olarak belirlenmiştir. 35 bin TL ve üzeri kredi talepleri için QNB Finansbank şubelerinden başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası kapsamında yıllık toplam maliyet oranı en faz %47,4588 olabilir.

3 ay ödemesiz QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası için yıllık maliyet oranına %15 KKDF ve %5 BSMV oranları dahil edilmiştir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Maliyet ve Masraf Oranları

Geri Ödenecek Toplam Faiz Miktarı: 6.780,82 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 75,00 TL

Vergiler: 1.356,22 TL

Hayat Sigortası: 327,00 TL

QNB Finansbank 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında geri ödeme koşulları ve maliyet oranları kredi oranlarına göre değişmektedir. 15.000 (on beş bin) TL ertelemeli kredi için belirlenen masraf ve maliyet oranları;

Olarak belirlenmiştir. Finansbank kredi hesaplama işlemleri sırasında, bankadan talep edilen kredi miktarı belirleyici olacaktır. Bu nedenle kredi başvurularınızı bankaya iletmeden önce hesaplama araçları üzerinden ödeme planını kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.

QNB Finansbank Ertelemeli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın hızlı kredi yöntemlerini kullanarak şubesiz olarak kredi başvurularını kısa sürede gerçekleştirebilirler. QNB Finansbank tarafından sunulan üç ay geri ödemesiz kredi kampanyasına başvuru yapmak için;

İnternet bankacılığı

Mobil Bankacılılık veya

Banka şubeleri

Tercih edilebilmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin kredi başvurusu için aranan şartları sağlamaları ve kredi notunun yeterli seviyede olması gerekmektedir. Finansbank kredi başvurusu sorgulama işlemleri içinde benzer yöntemleri kullanmanız mümkündür.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

QNB Finansbank ertelemeli kredi başvurusu yapacak kişiler, hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak kredi taleplerini bankaya ilettikten sonra asıl başvuru için banka şubelerine gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi başvurusu sırasında istenen belgeler arasında;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi veya son 3 aya ait fatura (elektrik, doğalgaz, su vb.)

Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, şirket imza sirküleri, çiftçilik belgesi vb.)

Kredi başvuru formu

Diğer belgeler

Yer almaktadır. Bu belgelerin yanı sıra banka tarafından başvurular sırasında farklı belge ve bilgiler talep edilebilmektedir. Bankadan talep edilen kredi miktarının belirlenmesinin ardından, hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak başvurularınızı bankaya kısa süre içinde iletebilirsiniz.

Kredi başvurularını bireysel internet bankacılığı üzerinden yapacak kişiler; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numarası ile 3 ay ertelemeli kredi başvurularını bankaya iletebilmektedir.