QNB Finansbank CardFinans Kredi Kartı kampanyaları detayları nelerdir?
QNB Finansbank'ın müşterilerinin kullanımına sunduğu CardFinans ile alışverişlerinizde Hediye Para kazanabilir, biriktirdiğiniz bu kazanımlar ile bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirme fırsatından yararlanabilirsiniz. İhtiyaç durumunda anında kredi kullanabileceğiniz CardFinans kredi kartınızda ayrıca peşin yaptığınız ödemelerinizde sonradan taksitlendirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.
QNB Finansbank'ın müşterilerinin kullanımına sunduğu CardFinans ile alışverişlerinizde Hediye Para kazanabilir, biriktirdiğiniz bu kazanımlar ile bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirme fırsatından yararlanabilirsiniz. İhtiyaç durumunda anında kredi kullanabileceğiniz CardFinans kredi kartınızda ayrıca peşin yaptığınız ödemelerinizde sonradan taksitlendirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca QNB Finansbank CardFinans üye işyerlerinde yapacağınız akaryakıt ve market harcamalarınızda yılda 600 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz.
Tüm bu avantajlar dünyasından yararlanmak için CardFinans ve CardFinans XTRA kredi kartlarına size en yakın QNB Finansbank şubesinden, bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden veya telefon bankacılığı aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.
CardFinans ile İnternet Alışverişlerinde 50 TL ParaPuan Fırsatı
CardFinans müşterileri, QNB Finansbank'ın Cep Şubesi'nde yer alan "Fırsatlar" menüsü üzerinden katılabileceği bu kampanya ile 15 Ekim 2019 tarihine kadar yapacakları her 125 TL ve üzeri e-ticaret harcamalarında 10 TL, toplamda ise 50 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansına sahiptir. CardFinans ve QNB First bireysel kredi kartlarını kapsayan bu kampanya ile ilgili bilinmesi gereken koşullar şu şekilde duyurulmuştur:
- Kampanyaya katılımlar yalnızca QNB Finansbank Cep Şube aracılığıyla kabul edilmektedir.
- Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuan'lar kampanyada kullanılan bireysel karta harcama anında yüklenecektir.
- 9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan elde edilen tüm kazanımların son kullanma tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.
- Aynı gün aynı iş yerinde yapılan işlemlerden yalnızca ilki kampanya kapsamında ödül kazanır ve her CardFinans müşterisi kampanyaya yalnızca bir kez katılabilir.
- Alışverişlerde satın alınan ürünün geri iade edilmesi durumunda, iade edilen ürünün tutarıyla orantılı kazanılan ParaPuan'lar geri alınmaktadır.
CardFinans ile Boyner'de 9 Taksit Kampanyası
CardFinans kredi kartınız ile yapacağınız Boyner, YKM mağazaları ve boyner.com alışverişlerinizde 31 Aralık 2019 tarihine kadar peşin fiyatına 9 taksitten yararlanma fırsatına sahipsiniz. CardFinans üye işyerlerinde QNB Finansbank pos cihazları üzerinden yapılacak olan alışverişlerde 2 ve 9 arası taksitlerden yararlanabilirsiniz. Kampanyaya kozmetik ürünleri ve hediye kartı dahil edilmemektedir. Ayrıca ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler taksit kampanyasına dahil değildir. Boyner ve YKM’nin tüm müşterilerine sunduğu genel kampanyalar için detaylı bilgi Boyner ve YKM mağazalarından alınabilir. QNB Finansbank’ın bu kampanyalar ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
CardFinans ile Koton'da 30 TL ParaPuan ve Peşin Fiyatına 6 Taksit Kampanyası
CardFinans üye işyerlerine dahil Koton'lardan bireysel CardFinans kredi kartınızla yapacağınız 200 TL üzeri ilk alışverişinize ekim ayı sonuna kadar yine üye işyeri Koton'da geçerli 30 TL ParaPuan ve 6'ya varan taksit fırsatı kampanyası devam etmektedir. Kampanyaya dahil anlaşmalı Koton bayilerinden 6 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında QNB Finansbank posları kullanılarak tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir. Kampanya detayları ve katılım koşulları şu şekilde belirtilmiştir:
- Kazanılan ParaPuan’lar sadece Koton mağazalarında veya kampanyaya dahil anlaşmalı Koton bayilerinde kullanılabilecek olup, www.koton.com'da veya değerli ParaPuan olarak kullanılamayacaktır.
- Kampanyanın son katılım tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuanlar, kullanılan CardFinans kartına yüklenecektir.
- Kazanılan ParaPuanların son kullanma tarihi 31 Ekim 2019'dur. Bu tarihe kadar kullanılmayan kazanımlar geri alınacaktır.
- CardFinans Koton kampanyası kapsamında dahil edilmeyen kredi kartları; sanal kartlar, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartlarıdır. Ayrıca ParaPuan kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
- Kampanyadan bir CardFinans müşterisi bir kez ve ilk alışverişinde yararlanabilir. Bir müşteri en fazla 30 TL değerinde ParaPuan kazanabilecektir
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2