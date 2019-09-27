QNB Finansbank CardFinans Kredi Kartı kampanyaları detayları nelerdir?

QNB Finansbank'ın müşterilerinin kullanımına sunduğu CardFinans ile alışverişlerinizde Hediye Para kazanabilir, biriktirdiğiniz bu kazanımlar ile bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirme fırsatından yararlanabilirsiniz. İhtiyaç durumunda anında kredi kullanabileceğiniz CardFinans kredi kartınızda ayrıca peşin yaptığınız ödemelerinizde sonradan taksitlendirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca QNB Finansbank CardFinans üye işyerlerinde yapacağınız akaryakıt ve market harcamalarınızda yılda 600 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz.

Tüm bu avantajlar dünyasından yararlanmak için CardFinans ve CardFinans XTRA kredi kartlarına size en yakın QNB Finansbank şubesinden, bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden veya telefon bankacılığı aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

CardFinans ile İnternet Alışverişlerinde 50 TL ParaPuan Fırsatı

CardFinans müşterileri, QNB Finansbank'ın Cep Şubesi'nde yer alan "Fırsatlar" menüsü üzerinden katılabileceği bu kampanya ile 15 Ekim 2019 tarihine kadar yapacakları her 125 TL ve üzeri e-ticaret harcamalarında 10 TL, toplamda ise 50 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansına sahiptir. CardFinans ve QNB First bireysel kredi kartlarını kapsayan bu kampanya ile ilgili bilinmesi gereken koşullar şu şekilde duyurulmuştur:

Kampanyaya katılımlar yalnızca QNB Finansbank Cep Şube aracılığıyla kabul edilmektedir.

Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuan'lar kampanyada kullanılan bireysel karta harcama anında yüklenecektir.

9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan elde edilen tüm kazanımların son kullanma tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.

Aynı gün aynı iş yerinde yapılan işlemlerden yalnızca ilki kampanya kapsamında ödül kazanır ve her CardFinans müşterisi kampanyaya yalnızca bir kez katılabilir.

Alışverişlerde satın alınan ürünün geri iade edilmesi durumunda, iade edilen ürünün tutarıyla orantılı kazanılan ParaPuan'lar geri alınmaktadır.

CardFinans ile Boyner'de 9 Taksit Kampanyası

CardFinans kredi kartınız ile yapacağınız Boyner, YKM mağazaları ve boyner.com alışverişlerinizde 31 Aralık 2019 tarihine kadar peşin fiyatına 9 taksitten yararlanma fırsatına sahipsiniz. CardFinans üye işyerlerinde QNB Finansbank pos cihazları üzerinden yapılacak olan alışverişlerde 2 ve 9 arası taksitlerden yararlanabilirsiniz. Kampanyaya kozmetik ürünleri ve hediye kartı dahil edilmemektedir. Ayrıca ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler taksit kampanyasına dahil değildir. Boyner ve YKM’nin tüm müşterilerine sunduğu genel kampanyalar için detaylı bilgi Boyner ve YKM mağazalarından alınabilir. QNB Finansbank’ın bu kampanyalar ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

CardFinans ile Koton'da 30 TL ParaPuan ve Peşin Fiyatına 6 Taksit Kampanyası

CardFinans üye işyerlerine dahil Koton'lardan bireysel CardFinans kredi kartınızla yapacağınız 200 TL üzeri ilk alışverişinize ekim ayı sonuna kadar yine üye işyeri Koton'da geçerli 30 TL ParaPuan ve 6'ya varan taksit fırsatı kampanyası devam etmektedir. Kampanyaya dahil anlaşmalı Koton bayilerinden 6 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında QNB Finansbank posları kullanılarak tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir. Kampanya detayları ve katılım koşulları şu şekilde belirtilmiştir: