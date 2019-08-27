QNB Finansbank Kazandıran Çift Sarılı Hesap Kampanyası!

QNB Finansbank kazandıran hesap uygulaması kapsamında başlatılan Çift Sarılı Hesap kampanyası, tanışma faizi ve standart faiz oranları ile vatandaşlara büyük avantaj sağlamaktadır. Birikimlerini değerlendirmek ve günlük faiz oranlarını rahatça takip ederek, vade bozulmadan para işlemleri gerçekleştirebileceğiniz QNB Finansbank faiz hesabı yüzde 16,50 tanışma faizi ile sunulmaktadır.

Çift Sarılı Hesap kampanyası kapsamında hem standart bankacılık işlemleri vade bozulma derdi olmadan gerçekleştirilebilmektedir. Finansbank Çift Sarılı Hesap kampanyasından ilk defa yararlanacak olan kişiler için tanışma faizleri uygulanmaktadır. Hesabınız üzerinden günlük faiz kazancınızı görüntülemeniz de mümkündür.

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap Özellikleri

Finansbank birikim hesabı kampanyaları kapsamında sunulan Çift Sarılı Hesap, gecelik faiz oranı ve tanışma faizi avantajlarıyla birçok farklı avantajı bir arada sunmaktadır. QNB Finansbank kazandıran hesapları arasında en çok tercih edilen Çift Sarılı Hesap kampanyası özellikleri;

%16,50 tanışma faizi

Havale/EFT, ödeme vb. işlem yapma seçenekleri

Günlük kazançları anında görme

Vade bozulmadan nakit çekme avantajı

Gecelik faiz alma fırsatı vb.

Daha birçok farklı özellik yer almaktadır. Çift Sarılı Hesap ile birikimleriniz günlük faiz ile değer kazanırken, hesabınız üzerinden istediğiniz gibi para yatırıp para çekebilirsiniz.

Açılan hesaplarda uygulanacak faiz oranları, hesabın açıldığı tarihe, para birimine ve yatırılan miktara göre farklılık gösterebilmektedir. Farklı vade seçenekleri ile sunulan hesaplardan yararlanmak için QNB Finansbank şubeleri üzerinden ya da internet bankacılığı ile kolayca hesap açtırabilirsiniz.

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap Standart Faiz Oranları

Finansbank Çift Sarılı Hesap getiri hesaplama işlemeleri yapılırken farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Faiz oranları genellikle hesap özelliklerine ve vade seçeneklerine göre belirlenir. Tanışma faizinin sona ermesinin ardından Çift Sarılı Hesap sahibi kişiler için uygulanacak faiz oranları:

0 – 49,999 TL arası - %8,80 Faiz Oranı

50,000 – 99,999 TL arası - %9,55 Faiz Oranı

100,000 – 499,999 TL arası - %9,65 Faiz Oranı

500,000 – 7.499,999 TL arası - %7,55 Faiz Oranı

7.500,000 TL ve üzeri - %5,55 Faiz Oranı

Uygulanmaktadır. Hesaba aktarılacak para cinsine göre bu faiz oranlarında çeşitli farklılıklar oluşabilir. TL cinsinden açılacak Finansbank Çift Sarılı Hesap için banka tarafından bu oranlar belirlenmiştir.

QNB Finansbank Kazandıran Hesap Hoş geldin Faizi

Finansbank hoş geldin faizi kapsamında Çift Sarılı Hesap açtıran kişilere tanışma faizi uygulanmaktadır. Buna göre 40 ve 60 gün vade için:

0 – 49,999 TL arası – 14,80 Faiz Oranı

50,000 – 99,999 TL arası - %15,55 Faiz Oranı

100,000 – 499,999 TL arası - %15,65 Faiz Oranı

500,000 – 7.499,999 TL arası - %13,55 Faiz Oranı

7.500,000 TL ve üzeri - %11,55 Faiz Oranı

Uygulanmaktadır. Faiz oranları uygulanacak vadeye göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle hesap açtırma işlemlerinden önce mutlaka vade ve faiz seçeneklerini incelemeniz tavsiye edilmektedir. Tanışma faizleri 45 süre ile ilk hesap açma işlemleri için uygulanmaktadır.

Finansbank Kazandıran Hesap Açma Yöntemleri Nelerdir?

Finansbank günlük faiz hesaplama yöntemleri kullanılarak size en uygun hesabı açabilirsiniz. QNB Finansbank tarafından birçok farklı hesap açma işlemi ve yöntemi uygulanmaktadır. Çift Sarılı Hesap açma işlemi için;

0 850 222 0 900 çağrı merkezini

QNB Finansbank şubelerini veya

Cep şubesi veya internet şubelerini

Kullanabilirsiniz. Finansbank Çift Sarılı Hesap kampanyası sayesinde birikimlerinizi kısa süre içinde değerlendirebilir ve dilediğiniz gibi birikim hesabınız üzerinden standart bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden anında hesap açtırabilirsiniz.