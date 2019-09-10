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QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli özel ihtiyaç kredisi
İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
Ekonomi 10.09.2019, 11:26 10.09.2019, 11:37
İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleriyle günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin liralık ihtiyaç kredisi sağlıyor.
Müşterilere, ödemelerine 3 ay sonra da başlayabilme imkanı tanınan kampanya, 8-27 Eylül döneminde geçerli olacak.
İnternet bankacılığı, cep şubeleri veya banka şubelerinden başvuru yapılabilen kampanyaya, henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da şubeler haricinde TC kimlik numaralarını "5030"a mesaj göndererek katılabiliyor.
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