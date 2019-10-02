QNB Finansbank'tan Dijital Köprü projesi

QNB Finansbank, KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere KOBİ e-Dönüşüm paketi ile başlayan Dijital Köprü projesini hayata geçirdi.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bu proje ile KOBİ’lerin teknolojik olarak geleceğe hazırlanmalarına yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi. Güzeloğlu, “Dijital köprü kapsamında KOBİ’lerin operasyonel ve günlük işlemlerini kolaylaştıracak, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacağız. Dijital Köprü’nün ilk adımı olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye’den oluşan e-Dönüşüm Paketini ise QNB Finansbank müşterisi olan ya da olacak KOBİ’lere hiçbir koşul aramadan ilk etapta 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunuyor, bunu yaparak KOBİ’lerin dijital dönüşüm maliyetinin 1 milyar liranın üstünde bir kısmını üstleniyoruz.” dedi.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ile QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ve QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım katıldıkları basın sohbet toplantısında QNB Finansbank’ın Dijital Köprü Projesini ve projenin ilk adımı olan ücretsiz KOBİ e-Dönüşüm Paketini anlattılar.

KOBİ e-Dönüşüm Paketi

KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile QNB Finansbank müşterisi olan ve olacak KOBİ’ler ilk etapta 2022 yılına kadar e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100.000 adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. Banka yetkilileri kobilerin bu konuya ilgisi doğrultusunda 2022 tarihine kadar uzatabileceklerinin altını çizdiler. QNB eFinans’ın sağlayacağı ürünlerden oluşan bu paket sayesinde KOBİ’ler yılda ortalama 20.000 TL’lik maliyeti de ödemeyecekler.

KOBİ e-Dönüşüm Paketi hakkında açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu banka olarak dijital dönüşüm sürecinde de KOBİ’lerin yanında olmak üzere hayata geçirdikleri dijital köprü projesininin ilk adımı olan KOBİ e-Dönüşüm paketi ile ilgili şunları ekledi: “Yayınlanan taslak tebliğe göre tüm e-Fatura mükellefleri Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv’e geçecekler ve e-Defter ile de yeni düzenlemelerle karşılaşacaklar. Bu tebliğ, sene sonu e-Dönüşüme yeni geçecek olan 20 bin firmayı da dahil ettiğimizde toplamda 130 binin üzerinde KOBİ’nin hayatını değiştirecek. Biz de bu süreçte KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla KOBİ e-Dönüşüm Paketi’ni hayata geçirdik ve tüm finansçılar olarak dijitalleşme sürecinde KOBİ’lere yardımcı olmak üzere hazırız. İştiraklerimizin de e-Dönüşüm sektöründeki gücünü, ERP bağımsız alt yapısını ve online hizmet sunabilme özelliklerini de dikkate alarak Türkiye’deki tüm KOBİ’lere e-Dönüşüm’ü ücretsiz ve koşulsuz olarak ulaştırmak üzere yola çıktık. KOBİ’lerimizin tek yapmaları gereken QNB Finansbank’ta bir hesap açmaları.” dedi.

Dijital Köprü Projesi

Güzeloğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Dijital Köprü Projesi sürekli olarak kendini yenileyen bir platform olacak, e-Dönüşüm Paketi sadece bir başlangıç. Firmaların hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform oluşturacağız. e-Dönüşüm Paketi ile KOBİ’leri 2020 yılı içerisinde beklenen diğer bir tebliğ değişikliğine; firmaların e-Faturaya geçişte yıl sonu ciro kriterinin 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşmesine de hazırlıyoruz. Hayata geçecek tebliğler ile toplamda 250 bine yakın KOBİ’nin dijital bir dönüşümden geçmesi gerekecek. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibariyle 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz.”