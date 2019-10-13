QNB Finansbank Tarımsal Proje Kredisi detayları nelerdir? Nasıl başvurulur?

QNB Finansbank’tan üreticiye tam destek yatırım kredileri kapsamında, tarımsal faaliyette bulunan kişilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanmaktadır. Uzun vadeli ödeme planı sayesinde üreticiler desteklenmektedir. 7 yıla varan taksitlendirme seçenekleri ve birbirinden farklı finansman seçenekleriyle, tarım araçları, tarla alım satım ve daha birçok farklı alanda kredi desteği QNB Finansbank tarafından sağlanmaktadır.

QNB Finansbank tarımsal bankacılık hizmetleri içinde yer alan krediler kapsamında, çiftçilerin hem yatırımlarını büyütmesi hem de tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Tarımsal faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan tüm finansman sorunları için QNB Finansbank tarım kredilerinden yararlanmanız mümkündür.

QNB Finansbank Tarımsal Proje Kredisi Detayları

QNB Finansbank tarafından üreticiye tam destek kredileri kapsamında sunulan Tarımsal Proje Kredisi birçok farklı avantaja sahiptir. Cazip faiz oranları, kolay ödeme koşulları ve yüksek kredi finansman destekleriyle tüm tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan konularda kredi desteği sağlanmaktadır.

QNB Finansbank tarafından verilen Tarımsal Proje Kredisinin özellikleri ve sağladığı faydalar oldukça avantajlıdır. Üreticiye tam destek adıyla sunulan krediler içinde Tarımsal Proje Kredisi özellikleri:

Tüm yatırım faaliyetlerinin %75’ine kadar destek,

120 ay vade seçenekleri,

3 – 6 – 12 aylık veya aylık geri ödeme seçenekleri,

Hibe destekli projelere destek vb.

Olarak belirlenmiştir. Tarımsal Proje Kredisi kapsamında devlet destekli hibe projelerinin daha kolay hayata geçmesi ve tüm nakit ihtiyaçlarınızın karşılanması için QNB Finansbank aracılığıyla kredi desteği alabilirsiniz.

Uygun faiz oranları ve kolay ödeme seçenekleriyle sunulan Tarımsal Proje Kredilerinden yararlanmadan önce tarımsal hibe projesine ilişkin belgelerin bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Krediden yararlanmak için tarımsal hibe projelerinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Tarımsal Proje Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Avantajlı faiz seçenekleri, esnek geri ödeme seçenekleri ve uzun vade imkânıyla sunulan Tarımsal Proje Kredi kapsamında tüm ihtiyaçlarınız için yatırım maliyetlerinizin %75’i kadar finansman desteği sağlanmaktadır. QNB Finansbank şubeleri üzerinden kredi taleplerinizi ilettikten sonra kısa süre içinde kredilerden yararlanabilirsiniz. Tarım hibe projeleri için sağlanan kredi desteğinden yararlanmak için gerekli belgeler arasında:

Çiftçilik belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Hibe programına ilişkin belgeler,

Kredi başvuru belgeleri

Yer almaktadır. Banka tarafından gerekli görülmesi halinde teminata ilişkin ek belgeler talep edilebilir. QNB Finansbank tarım kredileri arasında yer alan Tarımsal Proje Kredisi için başvurularınızı doğrudan banka şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Tarımsal Proje Kredilerinden yararlanmak için banka şubelerine gerekli belgeleri teslim ederek başvurularınızı yapabilirsiniz. QNB Finansbank tarafından sunulan tarım kredileri kapsamında söz konusu belgelere ek olarak teminat ve kefile ilişkin belgelerde banka tarafından talep edilebilir.

QNB Finansbank Üreticiye Tam Destek Avantajları

QNB Finansbank tarafından üreticiye tam destek kapsamında birçok farklı tarımsal kredi sağlanmaktadır. Tarımsal Proje Kredisi başta olmak üzere ekipman ve satın alım kredilerine kadar birçok farklı alanda sunulan kredilerden cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme koşullarıyla yararlanabilirsiniz. Üreticiye tam destek kredileri kapsamında sağlanan başlıca avantajlar arasında:

Tarımsal faaliyetler için donanım ve teçhizat kredi desteği,

Tarım alanlarının büyütülmesine destek,

Modern tarıma geçiş,

Projeleri hayata geçirme avantajı,

Kolay ödeme seçenekleri,

Uzun vadeli taksit avantajları,

Yer almaktadır. Tarımsal Projelerinizi hayata geçirmek ve uygun finansman desteklerinden yararlanmak için QNB Finansbank şubelerinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

QNB Finansbank tarafından sunulan yatırım kredi ürünleri kapsamında toplam 7 yıla varan vade seçenekleri uygulanmaktadır. Gelir durumunuza göre ödeme planlarınızı belirli dönemlere göre oluşturabilirsiniz. QNB Finansbank tarım kredilerinden yararlanarak tarımsal faaliyetlerinizi geliştirebilir ve avantajlı finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.