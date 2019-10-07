QNB Finansbank ve TOG ile küçükler hayallerini hikayeye dönüştürdü

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ile Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), çocukların hayallerini geliştirmek, hikaye yaratabilme ve anlatabilme becerilerini arttırmak için Hayallerin Gücü Adına Projesi'ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2015 yılında hayata geçirdiği çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiriyor.

Söz konusu projelerden biri olan ve 2018 yılında QNB Finansbank ve TOG'un birlikte yürüttükleri "Hayallerin Gücü Adına Projesi" kapsamında da 112 genç ve 20 gönüllü finansçı aracılığı ve hikâye anlatıcılığı yöntemi ile ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşıldı.

2019-2020 eğitim döneminde de devam eden proje ile çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek, kendilerini ifade edebilme yeteneği, yazılı ifade, hayal kurma, okuma, yaratıcılık yetilerinin yanı sıra öz güven kazandırmak amaçlanıyor.

Hikaye anlatıcılığı yöntemi eğitimi projesi ile şu ana kadar 10 kentte ilköğretim çağındaki bin 500 çocuk hayallerini hikayeye dönüştürdü. Çocuklar hikayelerini aldıkları iletişim, kendini ifade etme, hayal kurma, okuma ve yaratıcılık yetilerinin geliştirilmesi eğitimleriyle sahnede arkadaşları ve ailelerine anlattı.

Proje kapsamında İzmir Buca Karacaağaç Köyü Türk Kadın Konseyi İlk ve Ortaokulu’nda eğitim alan çocuklar, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü’nün katıldığı şenlikte hayal dünyalarında kurguladıkları hikayeleri sahnede anlattı. Şenlikte 15 çocuk sahne aldı.





- "2019 yılı sonunda 500 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, şunları kaydetti:

"Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında 2015 yılından beri gerçekleştirdiğimiz projelerle çocuklarımızın geleceğine giden yollarda onlarla yürümek için bu yola çıktık. Çocukların analitik yanlarının yanı sıra yaratıcı yönlerini de geliştirmeyi hedeflediğimiz için içerisinde hikaye anlatıcılığının temellerini barındıran bir proje oluşturduk. Bu proje ile yaratıcılığın, bir şeyi yoktan var etmek demek değil, var olanlar arasında yeni ilişkiler kurmak olduğunu çocuklarımızla keşfetmek istedik. Var olan kelimeler arasında yeni ilişkiler kurulduğunda yepyeni cümleler ve hikayelerin açığa çıktığına şahit olduk. Yaratıcı eylemde bulunan çocuklarımız kendine özgü yeni yapılar ve hikayeler ortaya çıkardılar."



QNB Finansbank olarak sanattan kod eğitimine, matematikten hikaye anlatıcılığına kadar birçok alanda çocukların ve gençlerin yanında olmak için projeler geliştirdiklerini aktaran Aras, "2015'ten bu yana 2 binden fazla gönüllü finansçımızın da katılımı ile Türkiye genelinde 480 binden fazla çocuğumuza kodlama, matematik, müzik, kültür ve sanat alanlarında farklı projeler ile ulaştık. Bu sayı, her geçen gün artmaya devam ediyor. 2019 yılı sonunda 500 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Projemizin ulaştığı başarı bizleri çok heyecanlandırıyor"







TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt da gençlerin gönüllü olarak topluma katkı sağlamaları için TOG olarak 17 yıldır Türkiye'nin tüm şehirlerinde çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, gençlere destek sağladıklarını, bu kapsamda gençlerin dönüştürücü gücüne inanan kurumlarla da iş birlikleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bayazıt, "QNB Finansbank ile geçen yıldan beri devam eden ve hem toplum gönüllüsü gençlere hem de gençler üzerinden çocuklara kendi gelişimleri için büyük bir katkı sunan projemizin ulaştığı başarı bizleri çok heyecanlandırıyor. Projede çocuklar sadece hikaye oluşturmayı değil, aynı zamanda hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, kendine güvenmeyi öğreniyor. Bu iş birliğiyle ile bu kadar önemli alanda olumlu etki yaratabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





- "Programa katılan çocuklar 6 hafta sonunda kendi masallarını kaleme alıyor"





TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise projenin başladığı 2018 yılından bu yana İstanbul, İzmir, Samsun, Van, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Balıkesir, Muğla ve Mersin olmak üzere toplam 10 il ziyaret edildiğini, bu illerde bulunan köy okullarında okuyan bin 500 çocuğa ulaşıldığını bildirdi.

Projenin yeni döneminde İstanbul, Antep, Sivas ve Ankara'da bulunan okullarda bin 200 çocuğa daha ulaşmanın yanı sıra 3 farklı ilde daha gerçekleştirilecek "Masal Günleri" etkinliği ile 300 çocuğa doğrudan ulaşılmasının planlandığını kaydeden Çitilgülü, şunları kaydetti:

"Çocuklarla gerçekleştirilen 6 haftalık programda masallar, hikayeler, tekerlemeler, bilmeceler, çeşitli grup çalışmaları yapılıyor, oyunlar oynanıyor. Programa katılan çocuklar 6 hafta sonunda kendi masallarını kaleme alıyorlar. Toplum gönüllüsü gençler de 6 hafta boyunca çocuklarla yaptıkları çalışmalarda hayal dünyalarına, iletişim ve yazma becerilerine dair birçok adımı yakından gözlemleyip sonraki haftalarda daha da geliştirilmesi için hazırlıklar yapıyorlar. Verilen eğitimlerin sonucu olarak çocukların ekip çalışması ve problem çözme, yaratıcılık, öz güven artışı, kendine inanma, kendini ifade etme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda pozitif yönde güçlenmeleri sağlandı."