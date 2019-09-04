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Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta yükseldi
- Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 76,77'ye çıktı
Ekonomi 04.09.2019, 14:44
İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77'ye yükseldi.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,04 puan artarak 81,77'den 82,81'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,98 puan, Yİ-ÜFE bazında 12,06 puan arttı.
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