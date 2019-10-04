Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül’de düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül’de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66’ya düştü.
Ekonomi 04.10.2019, 15:09
Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül’de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66’ya düştü.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül’de bir önceki aya göre 1,45 puan azalarak 81,70’e düştü.
Türk lirasının değeri ise Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.(İHA)
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