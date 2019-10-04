Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 76,66'ya indi.
Ekonomi 04.10.2019, 14:43 04.10.2019, 15:32
İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,26 puan düşerek 76,66'ya indi. Endeks, ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,45 puan gerileyerek 83,15'ten 81,70'e düştü.
Türk lirasının değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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