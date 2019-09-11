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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bazı devralma işlemlerine ilişkin duyuruya...

Ekonomi 11.09.2019, 17:53
Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bazı devralma işlemlerine ilişkin duyuruya göre, Interprint GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Toppan Printing Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Smart Aviation Holdings SIA'nın tek kontrolünün Gediminas Ziemelis kontrolündeki FZE Procyone tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bilcare Research Swiss I AG ve Bilcare Research Swiss II AG'nin (Bilcare Research Group) tek kontrolünün, Tablet Packaging II B.V. aracılığıyla Lindsay Goldberg Fund IV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

#Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ #devralma işlemleri #Rekabet Kurulu
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