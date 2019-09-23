Son Dakika
Rekabet Kuruluna başvuru
ANKARA (AA) - Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri...
Ekonomi 23.09.2019, 10:06 23.09.2019, 10:21
ANKARA (AA) - Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Utopia World Hotel'in, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
Yeni Sayımız