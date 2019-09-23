Son Dakika
Çankayalı çocuklar, "İklim Şenliği"nde buluştu
Dikkat! hormonlu gıdalar gençlerin baş belası!
Dikkat! Hackerler araç takip cihazlarına sızıyor
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Rekabet Kuruluna başvuru

ANKARA (AA) - Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri...

Ekonomi 23.09.2019, 10:06 23.09.2019, 10:21
Rekabet Kuruluna başvuru

ANKARA (AA) - Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Utopia World Hotel'in, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.

#Adalı Otelcilik #Rekabet Kurumu #Utopia World Hotel
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@