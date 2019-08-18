Renault Araç Kampanyaları 2019 - Hesaplı ve Kaliteli Otomobil Kampanyaları

Sınırlı Sayıda CLIO | 69.250TL'den Başlayan Fiyatlar‎. Güncel Renault satış kampanyaları. Yeni araç satın almak için güncel fırsat ve kampanyaları inceleyin.

MEGANE SEDAN 94.900 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR VE AYLIK 2.000 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE SİZLERİ BEKLİYOR.

CLIO 69.250 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR VE AYLIK 1.500 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE SİZLERİ BEKLİYOR.

AĞUSTOS AYINA ÖZEL 50.000 TL KREDİ İÇİN 12 AY SIFIR FAİZ FIRSATI ile MEGANE Sedan 94.900 TL’den başlayan fiyatlar ve aylık 2.000 TL’den başlayan taksitlerle sizleri bekliyor.

MEGANE Sedan Joy Sıfır Araç Kampanyası

İlgili başlangıç fiyatı, sınırlı sayıdaki MEGANE Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobilin, mevzuata uygun 15.000 TL tutarındaki hurda teşviki ile perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Mevzuata uygun hurda teşvikinden yararlanılmaması durumunda ilgili fiyat geçerli değildir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Artan Ödemeli kredi kampanyası ile 35.000 TL’den başlayan peşinat ve yıllık %18 taksit artışları ile birinci yıl aylık 1.703 TL, ikinci yıl aylık 2.010 TL, üçüncü yıl aylık 2.372 TL ve dördüncü yıl aylık 2.799 TL taksit ödeme fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Artan ödeme seçeneği için %1,77 faiz oranı tüm Renault yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

Belirtilen kampanya koşulları, farklı peşinat ve aylık ödeme tutarları ile, tüm versiyonlarda geçerlidir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.

İşsizlik teminatı Maxxi Koruma Sigorta poliçesi kapsamında, bordrolu özel sektör çalışanlarının isteği dışında işsiz kalması durumunda, poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde, kredi taksitlerinin ödenmesini sağlar.

Kampanya stoklarla sınırlı ve 31.08.2019 tarihine kadar geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutar. Daha fazla kredi tutarı veya vade seçenekleri sunduğumuz çok avantajlı faiz oranları için tüm Renault yetkili satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. İlan görselinde kullanılan otomobilin fiyatı ile belirtilen fiyat farklılık göstermektedir. MEGANE Sedan’ın ortalama CO₂ salımı 96-142 g/km, yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km aralığındadır. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcıları’nda.

CLIO HB Joy Sıfır Araç Kampanyası

İlgili başlangıç fiyatı, sınırlı sayıdaki CLIO HB Joy 0.9 TCe 90 bg otomobilin, mevzuata uygun 15.000 TL tutarındaki hurda teşviki ile perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Mevzuata uygun hurda teşvikinden yararlanılmaması durumunda ilgili fiyat geçerli değildir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Artan Ödemeli kredi kampanyası ile 25.000 TL’den başlayan peşinat ve yıllık %18 taksit artışları ile birinci yıl aylık 1.245 TL, ikinci yıl aylık 1.469 TL, üçüncü yıl aylık 1.733 TL ve dördüncü yıl aylık 2.045 TL taksit ödeme fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Artan ödeme seçeneği için %1,73 faiz oranı tüm Renault yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

Belirtilen kampanya koşulları, farklı peşinat ve aylık ödeme tutarları ile, tüm versiyonlarda geçerlidir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.

İşsizlik teminatı Maxxi Koruma Sigorta poliçesi kapsamında, bordrolu özel sektör çalışanlarının isteği dışında işsiz kalması durumunda, poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde, kredi taksitlerinin ödenmesini sağlar.

Kampanya stoklarla sınırlı ve 31.08.2019 tarihine kadar geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutar. Daha fazla kredi tutarı veya vade seçenekleri sunduğumuz çok avantajlı faiz oranları için tüm Renault yetkili satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. İlan görselinde kullanılan otomobilin fiyatı ile belirtilen fiyat farklılık göstermektedir. CLIO’nun ortalama CO₂ salımı 85-127 g/km, yakıt tüketimi 3,3-5,6 lt/100 km aralığındadır. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcıları’nda.

Kangoo, Master ve Trafic Ticari Sıfır Araç Kampanyası

Kangoo, Master ve Trafic için 50.000 TL 12 ay vade (Aylık TMO; %0.38, Yıllık TMO; %4.6) seçeneği için %0 sabit faiz oranı mevcuttur. Farklı tutar ve vade için farklı faiz oranları uygulanır. Kampanya koşulları, Kangoo, Master ve Trafic modellerinin satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları sadece Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) satın alınması durumunda geçerlidir.

Maxxi Koruma satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Kampanyalar birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kangoo Multix için ortalama CO2 salımı 123 g /km, karma yakıt tüketimi ise 4,7 lt / 100 km olup, bu değerler kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir. İlanda gösterilen versiyon ile satılan versiyon farklı olabilir. Kampanya stoklarla sınırlı ve 31.08.2019 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için, Renault Yetkili Satıcılarına başvurabilirsiniz. (TMO : Ticari Müşteriler için geçerli olan maliyet oranıdır.)