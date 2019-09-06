Rus ticaret heyeti Adana'da tekstilcilerle buluştu

ADANA (AA) - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi kapsamında Adana'ya gelen Rus ticaret heyeti, tekstil sektörü hakkında bilgilendirildi.

Adana Sanayi Odasından (ADASO) yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan gelen 50 firmanın 61 temsilcisi, oda başkanı Zeki Kıvanç'ı ziyaret etti, daha sonra "Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı" konulu toplantıya katıldı.

Burada, Rus ticaret heyetine sektör hakkında çeşitli bilgiler sunuldu.

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin daha da geliştirilmesini amaçladıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğu inancındayım. Türkiye’de faaliyet gösteren Rus firmalarının sayısı son yıllarda artış göstermekte olup ülkemiz firmalarının da Rusya’ya ilgisinin yine artış eğiliminde olduğu görülmüştür. Adana ile Rusya arasındaki ticaret hacmi yıllara göre artış gösteriyor ancak bu yeterli değil. Rusya'ya ihracatımız 2016'da 35, 2017'de 61, 2018'de ise 66 milyon dolar. Rusya, Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktadır. Bu rakamların çok daha yukarılara çıkarılması beklenti ve arzumuzu ifade ederek, Rus yatırımcıları ilimizde görmek istiyoruz."