“Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi“

MOSKOVA (AA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, “Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Medvedev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanan Diyalog programında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret eden Medvedev, “Bizim için hassas bir konu olan enerji talebi de düşüyor. Bu nedenle ekonomideki büyüme tahminlerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Rus ekonomisine yönelik yaptırımların ise devam ettiğini anımsatan Medvedev, “Rus ekonomisi arzu edilen düzeyde büyümüyor. Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Rusya’daki zorlu mevzuat ve engelleri özel sektör temsilcileriyle sürekli görüştüklerini anlatan Medvedev, “Yaptırımlar özellikle Rusya’daki bankacılık sektöründe sermaye ve mali akışlara yansıyor. Bu konular devamlı gündemimizde.” şeklinde konuştu.