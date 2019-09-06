Son Dakika
Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
TCMB döviz kurları
TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne
Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor
“Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz”
TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi
Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu
Anadolu Efes'e sosyal sorumluluk ödülü

Rusya Merkez Bankası faizi 5 yıl önceki seviyeye indirdi

- Rusya Merkez Bankası faizi 2014 yılından bu yana ilk defa yüzde 7 seviyesine düşürdü

Ekonomi 06.09.2019, 14:15
Rusya Merkez Bankası faizi 5 yıl önceki seviyeye indirdi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürerek, 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 7 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7'ye çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin planlandığı ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikasından da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Banka, 2019’da Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,0 ila 1,5’ten yüzde 0,8 ila 1,3’e çekerken, petrol fiyatı tahminini de varil başına 65 dolardan 63 dolara indirdi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.


#faiz #merkez bankası #petrol #rusya
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@